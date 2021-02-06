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Protokolde gerginlik! Ali Koç ve Abdurrahim Albayrak…
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı derbiden sonra Fenerbahçe cephesi ve sarı kırmızılı yöneticiler arasında gerginlik yaşandı.
GÜNDEM 06.02.2021, 22:10
Galatasaray yeni transfer Mostafa Mohamed’in attığı golle Fenerbahçe deplasmanında galip gelerek liderlik koltuğunu kaparken, karşılaşma sonunda gerginlikler yaşandı.
Maç sonunda normalde Galatasaraylı taraftarların olduğu deplasman tribününe giderek kutlama yapan sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, daha sonra protokole yanaştı.
Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte protokolde yer alan Galatasaraylı yöneticilerle karşılıklı tezahürat yapılınca Fenerbahçe tarafından tepki geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bize dostluktan bahşediyorsunuz oyuncularınız küfür ederek içeri giriyorlar” ifadelerini kullanarak Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a tepki gösterdi.
Albayrak’ın “Biz dostuz” yanıtına cevap veren Koç, “Böyle mi dost olunuyor. Biz her sene size dostça davranıyoruz. Siz ayıp ediyorsunuz” diyerek karşılık verdi.
Maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, localarda yer alan taraftarların ettiği küfürlerden rahatsızlığını dile getirmişti.
Maç sonunda normalde Galatasaraylı taraftarların olduğu deplasman tribününe giderek kutlama yapan sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, daha sonra protokole yanaştı.
Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte protokolde yer alan Galatasaraylı yöneticilerle karşılıklı tezahürat yapılınca Fenerbahçe tarafından tepki geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bize dostluktan bahşediyorsunuz oyuncularınız küfür ederek içeri giriyorlar” ifadelerini kullanarak Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a tepki gösterdi.
Albayrak’ın “Biz dostuz” yanıtına cevap veren Koç, “Böyle mi dost olunuyor. Biz her sene size dostça davranıyoruz. Siz ayıp ediyorsunuz” diyerek karşılık verdi.
Maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, localarda yer alan taraftarların ettiği küfürlerden rahatsızlığını dile getirmişti.
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