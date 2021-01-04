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Profesör Nevzat Tarhan Türk eğitim sistemini yerden yere vurdu!
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türk eğitim sistemine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.
GÜNDEM 04.01.2021, 01:44
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye'deki eğitim sistemini yerden yere vuran bir paylaşım yaptı.
Türk eğitim sisteminin bozuk olduğunu ve sistemin insan yetiştiremediğini belirten Tarhan, Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:
" ABD'ye giden Aziz Sancar Nobel alıyor, Almanya giden Uğur Şahin ve eşi aşıyı buluyor, Türkiye yetenekleri köreltiyor, neden?
1-Eğitim sistemimiz ilkel,
2-Yetenek Yönetimini bilmiyoruz,
3-ARGE Bütçesi düşük,
4-Biz yapamayız diyoruz, yani bilimsel özgüven düşük."
ABD ye giden #azizsancar Nobel alıyor, Almanya giden #UgurSahin ve eşi aşıyı buluyor, Türkiye yetenekleri köreltiyor, neden?1-Eğitim sistemimiz ilkel,2-Yetenek Yönetimini bilmiyoruz,3-ARGE Bütçesi düşük,4-Biz yapamayız diyoruz, yani #bilimselözgüven düşük #nevzattarhan pic.twitter.com/7l8dHPURkj
— Nevzat Tarhan (@drnevzattarhan) January 2, 2021
ABD ye giden #azizsancar Nobel alıyor, Almanya giden #UgurSahin ve eşi aşıyı buluyor, Türkiye yetenekleri köreltiyor, neden?1-Eğitim sistemimiz ilkel,2-Yetenek Yönetimini bilmiyoruz,3-ARGE Bütçesi düşük,4-Biz yapamayız diyoruz, yani #bilimselözgüven düşük #nevzattarhan pic.twitter.com/7l8dHPURkj pushfn('ads'); — Nevzat Tarhan (@drnevzattarhan) January 2, 2021
Türk eğitim sisteminin bozuk olduğunu ve sistemin insan yetiştiremediğini belirten Tarhan, Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:
" ABD'ye giden Aziz Sancar Nobel alıyor, Almanya giden Uğur Şahin ve eşi aşıyı buluyor, Türkiye yetenekleri köreltiyor, neden?
1-Eğitim sistemimiz ilkel,
2-Yetenek Yönetimini bilmiyoruz,
3-ARGE Bütçesi düşük,
4-Biz yapamayız diyoruz, yani bilimsel özgüven düşük."
ABD ye giden #azizsancar Nobel alıyor, Almanya giden #UgurSahin ve eşi aşıyı buluyor, Türkiye yetenekleri köreltiyor, neden?1-Eğitim sistemimiz ilkel,2-Yetenek Yönetimini bilmiyoruz,3-ARGE Bütçesi düşük,4-Biz yapamayız diyoruz, yani #bilimselözgüven düşük #nevzattarhan pic.twitter.com/7l8dHPURkj
— Nevzat Tarhan (@drnevzattarhan) January 2, 2021
ABD ye giden #azizsancar Nobel alıyor, Almanya giden #UgurSahin ve eşi aşıyı buluyor, Türkiye yetenekleri köreltiyor, neden?1-Eğitim sistemimiz ilkel,2-Yetenek Yönetimini bilmiyoruz,3-ARGE Bütçesi düşük,4-Biz yapamayız diyoruz, yani #bilimselözgüven düşük #nevzattarhan pic.twitter.com/7l8dHPURkj pushfn('ads'); — Nevzat Tarhan (@drnevzattarhan) January 2, 2021
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