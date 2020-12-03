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Prof. Müftüoğlu cevapladı! Grip aşısı koronavirüs riskini azaltır mı?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında grip aşısına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 03.12.2020, 09:29
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Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında, kendisine yöneltilen "Grip aşısı koronavirüs riskini azaltır mı?" sorusunu yanıtladı.
Vatandaşların bulmakta zorlandıkları grip aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, " Sorunun yanıtı şu: Riskli kişilerin bu aşıyı yaptırmalarında fayda var. Ama yine bilelim ki grip aşısı yaptırmak bizi sadece gribe karşı korur, COVID-19’a karşı koruma sağlamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan grip aşısını yaptırmanın faydalı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Kısacası grip aşısı yaptırmak bizi sadece mevsimsel gripten korur ve muhtemel bir COVID-19 enfeksiyonuna ilave olabilecek bir grip geçirmemiz durumunda hastalığı daha ağır atlatmamızı engeller." dedi.
GRİP AŞISI COVID-19 RİSKİNİ AZALTIR MI
PANDEMİ bu yıl grip aşısını sağlık gündemimizin en önemli maddelerinden biri haline getirdi. Başlıktaki sorunun yanıtı şu: Riskli kişilerin bu aşıyı yaptırmalarında fayda var. Ama yine bilelim ki grip aşısı yaptırmak bizi sadece gribe karşı korur, COVID-19’a karşı koruma sağlamaz. Diğer taraftan grip aşısı, COVID-19’a yakalanma riskini de arttırmaz. Kısacası grip aşısı yaptırmak bizi sadece mevsimsel gripten korur ve muhtemel bir COVID-19 enfeksiyonuna ilave olabilecek bir grip geçirmemiz durumunda hastalığı daha ağır atlatmamızı engeller.
Vatandaşların bulmakta zorlandıkları grip aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, " Sorunun yanıtı şu: Riskli kişilerin bu aşıyı yaptırmalarında fayda var. Ama yine bilelim ki grip aşısı yaptırmak bizi sadece gribe karşı korur, COVID-19’a karşı koruma sağlamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan grip aşısını yaptırmanın faydalı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Kısacası grip aşısı yaptırmak bizi sadece mevsimsel gripten korur ve muhtemel bir COVID-19 enfeksiyonuna ilave olabilecek bir grip geçirmemiz durumunda hastalığı daha ağır atlatmamızı engeller." dedi.
GRİP AŞISI COVID-19 RİSKİNİ AZALTIR MI
PANDEMİ bu yıl grip aşısını sağlık gündemimizin en önemli maddelerinden biri haline getirdi. Başlıktaki sorunun yanıtı şu: Riskli kişilerin bu aşıyı yaptırmalarında fayda var. Ama yine bilelim ki grip aşısı yaptırmak bizi sadece gribe karşı korur, COVID-19’a karşı koruma sağlamaz. Diğer taraftan grip aşısı, COVID-19’a yakalanma riskini de arttırmaz. Kısacası grip aşısı yaptırmak bizi sadece mevsimsel gripten korur ve muhtemel bir COVID-19 enfeksiyonuna ilave olabilecek bir grip geçirmemiz durumunda hastalığı daha ağır atlatmamızı engeller.
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