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Prof. Dr.Naci Görür canlı yayında kırmızı alarm veren illeri açıkladı!
Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir canlı yayın sırasında deprem konusunda kırmızı alarm veren illeri tek tek açıkladı.
GÜNDEM 31.10.2020, 10:53
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de yaşanan 6,6'lık depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
TGRT Haber Canlı yayınına konuk olarak yaşanan depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, ülkemizde deprem konusunda kırmızı alarm veren bölgeleri tek tek açıkladı.
İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün o açıklamaları;
"Birincisi Marmara bölgesi çok ciddi ve çok dikkat etmemiz lazım. İkincisi Bingöl Karlıova ile Erzincan arası, bir diğeri ise Doğu Anadolu fay hattı üzerinde Karlıova, Çelikhan Erkenek, Maraş Türkoğlu bölgesi dikkatli olunması gereken yerler''
TGRT Haber Canlı yayınına konuk olarak yaşanan depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, ülkemizde deprem konusunda kırmızı alarm veren bölgeleri tek tek açıkladı.
İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün o açıklamaları;
"Birincisi Marmara bölgesi çok ciddi ve çok dikkat etmemiz lazım. İkincisi Bingöl Karlıova ile Erzincan arası, bir diğeri ise Doğu Anadolu fay hattı üzerinde Karlıova, Çelikhan Erkenek, Maraş Türkoğlu bölgesi dikkatli olunması gereken yerler''
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