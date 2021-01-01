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Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 100 hayat tavsiyesi! 

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü köşe yazısında okurlarına 100 hayat tavsiyesi verdi.

GÜNDEM 01.01.2021, 07:47
Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 100 hayat tavsiyesi! 
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki bugünkü köşe yazısında okurlarına 100 öneride bulundu.
"Eğer birazdan okuyacağınız 100 önerinin sadece yüzde 10’nu bile gerçekleştirebilirsem ben de kendimi başarılı sayacağım. " diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun 100 hayat tavsiyesi şu şekilde;
İLK 10HAYATI ISKALAMA!
Hayatı ıskalamamak için yavaşla.
İyimser ol, olumlu bak.
Maneviyatını güçlü tut.
Şükretmeyi unutma.
Minnet duygunu güçlendir.
Her güne umutla başla.
Keder ve kaygıdan uzak dur.
Keyifli bir huzur halini hedefle.
Aksilikleri fazla büyütme.
Mola vermeyi ihmal etme.
İKİNCİ 10ÖFKENE YENİK DÜŞME
Öfkene yenik düşme.
Merak etmeye devam et.
Oku, yaz, dinle ve izle.
Öğrenmeye ara verme.
Üretmeyi sürdür.
Yaratıcı ol ve kal.
Cesaretini kaybetme
Bilime odaklan, bilimsele inan.
Strese uyum sağla.
Neşeli ve güler yüzlü ol.
ÜÇÜNCÜ 10SAĞLIK SORUNLARINI ERTELEME
Sağlık sorunlarını erteleme.
Genetik mirasına göre yaşa.
Modern tıbba güven ve inan.
Geleneksel tıptan da vazgeçme.
Doktorunun çözüm ortağı ol.
Alternatif tıp şarlatanlarından uzak dur.
Daha az ilaç kullan.
Aşılarını ve ilaçlarını ihmal etme.
Net bir sağlık stratejin olsun.
Kronik hastalığın varsa takipte kal.
DÖRDÜNCÜ 10AYAKTA KAL HAYATTA KAL!
Ayakta kal, hayatta kal.
Her gün yürü.
Tembel olma aktif ol.
Güne egzersizle başla.
Günde 5 bin adımı tamamla.
7 bin 500 adımı hedefle.
Riskli sporlardan uzak dur.
Esneme egzersizlerini ihmal etme.
Haftada 2 kez 10 dakika yoğun egzersiz yap.
Egzersiz dostları edinin.
BEŞİNCİ 10YAVAŞ YE HIZLI YÜRÜ
Yavaş ye, hızlı yürü.
Az ve öz beslen.
Lokmalarını azalt, adımlarını çoğalt.
Bel çevreni takip et.
Sebze ve meyveyi eksik etme.
Yumurta ve bakliyatı unutma.
Süte uzak, yoğurda yakın ol.
Düzenli ve sık su iç.
Yemekte su içme.
Suyu oturarak iç.
ALTINCI 10İHTİYACIN KADAR YE
İhtiyacın kadar ye.
Kahvaltıyı atlama.
Akşamları erken ve az ye.
Yemek saatlerini değiştirme.
Kök besinlere yönel.
Sülfür zengini gıdalar kazan.
Renkli ve farklı besinler tüket.
Kahve ve çayı abartma.
Kuruyemişlerden faydalan.
Baharatları unutma.
YEDİNCİ 10ERKEN YAT ERKEN KALK
Erken yat, erken kalk.
Uykundan taviz verme.
Uyku sorunun varsa çöz.
Yatağa aç ve tok girme.
Uyku ilaçlarından uzak dur.
Uykudan önce ağır egzersiz yapma.
Aynı saatlerde yat ve kalk.
Akşam dualarını unutma.
Uykunu mavi ışıktan koru.
Reflü sorunun varsa çöz.
SEKİZİNCİ 10İNCİTME, İNCİNME
İncitme, incinme.
Az konuş, çok dinle.
“Evet” ile “hayır”ı dengele.
Üzme, üzülme.
Tevazudan vazgeçme.
“Şimdi”yi ve “an”ı yaşı.
Sıradan ve sade ol.
Az sadakat bekle, çok sadakat göster.
Ruhu bedenden koparma.
“Haz”zı asla abartma.
DOKUZUNCU 10DURMA, DÜŞME, ÜŞÜTME
Durma, düşme, üşütme.
Tartışma, kızma, kıskanma.
Eve işini, işe evini taşıma.
“Az çoktur” demeyi bil.
Eğlenceli biri ol.
İşini, eşini, aileni çok sev.
Aidiyetlerini asla ihmal etme.
Daha çok dost kazan.
Sevince de kedere de ortak ol.
Güneşle daha sık buluş.
ONUNCU 10KABULLENMEKTEN KORKMA
Kabullenmekten korkma
Minnet duygunu büyüt.
Geçmişten ders al, geleceği planla.
Belleğine sahip çık.
Ruhunu dualardan mahrum bırakma.
Eğlenmek için fırsatlar yarat.
Detokslar yap.
Diyetlere kuşkuyla bak.
Evinde bir “acil durum kiti” bulunsun.
Acil ile mühimi, cesaret ile tedbirsizliği, sevinç ile ölçüsüzlüğü karıştırma
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