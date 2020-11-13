Prof. Dr. Uğur Şahin'den aşı açıklaması:

Profesör Doktor Uğur Şahin'in başında olduğu aşı çalışmaları dünyaya umut oldu. Prof. Dr. Şahin merakla beklenen aşı için umutlu ancak önemli uyarılarda bulundu.

CEO'su olduğu Biontech firmasının aşıda tüm firmalardan önde gittiği Profesör Doktor Uğur Şahin, kışın zor geçeceğini ve mutlaka maske takılmaya devam edilmesi gerektiğini açıkladı.

