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Prof. Dr. Şenol'dan Çin aşısı açıklaması: Aşılar etkinliğini yitirebilir
Prof. Dr. Şenol, Çin aşısının gümrükte beklemesi ile ilgili aşıların saklanma koşulunun önemli olduğunu belirterek "aşılar etkinliğini yitirebilir" dedi.
GÜNDEM 29.12.2020, 10:01
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Çin firması Sinovac'tan alınan aşıların gelişlerinin gümrük faaliyetlerinin durması nedeniyle birkaç günlüğüne ertelenmesi ve aşıların gümrükte bekletilmesi üzerine konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr Esin Davutoğlu Şenol, aşıların saklanma koşulunun önemli olduğunu belirtti.
Prof Şenol, “İnaktif aşılar 2 ila 8 derece arasında saklanmalı. Aksi halde tıbbi atık olur. Bu aşıların da 2 ila 8 derece arasında korunuyor olduğunu umuyoruz, aksi takdirde etkisi kaybolacaktır” uyarısında bulundu.
Şenol, “aşı takip sistemi” denilen bir sistem ile aşıların güvenli ısı aralıklarında kalmalarının sağlandığını belirterek “Günlük iniş çıkışlar takip edilir o ısıda, uzun sürede kaldıkları tespit edilirse aşı tıbbi atık olarak kabul edilir ve atılır” diye konuştu.
Prof Şenol, “İnaktif aşılar 2 ila 8 derece arasında saklanmalı. Aksi halde tıbbi atık olur. Bu aşıların da 2 ila 8 derece arasında korunuyor olduğunu umuyoruz, aksi takdirde etkisi kaybolacaktır” uyarısında bulundu.
Şenol, “aşı takip sistemi” denilen bir sistem ile aşıların güvenli ısı aralıklarında kalmalarının sağlandığını belirterek “Günlük iniş çıkışlar takip edilir o ısıda, uzun sürede kaldıkları tespit edilirse aşı tıbbi atık olarak kabul edilir ve atılır” diye konuştu.
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