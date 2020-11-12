Prof. Dr. Pınar Saip'ten korkutan uyarı: Sağlık sistemimiz tıkanacak

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İlker Karagöz'ün konuğu oldu.

İstanbul'da hızla artan koronavirüs vakalarına dair değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Pınar Saip, "14 günlük süre için İstanbul kapanmayı sağlamazsa sağlık sistemimiz tıkanacak" uyarısında bulundu.

"Sağlık Bakanlığına çağrınız var mı?" şeklindeki soruya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, şu yanıtı verdi;

"İTO olarak Salı günü toplantı yaptık. İstemediğimiz bir şey ama 14 günlük süre için İstanbul kapanmayı sağlamazsa sağlık sistemimiz tıkanacak.

Kalabalık ortamların, AVM'lerin bir an önce kapatılması gerek. Biz bir süre için kapanmayı öneriyoruz. "

