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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: "Rakamlar korkutucu"
Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşesinde hızla artmaya devam eden vaka sayılarına ilişkin bir yazı yazdı.
GÜNDEM 07.11.2020, 08:56
Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan kokrutan uyarı: "Bizi ağır hem de çok ağır bir kış bekliyor."
Bugünkü yazısında artan vakaları ele alan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Bizi ağır hem de çok ağır bir kış bekliyor. Zira sadece İstanbul’dan değil hemen her ilden kötü haberler geliyor. Bu nedenle bir an önce derlenip toparlanmamız, aklımızı başımıza almamız ve önümüze konulan koruyucu tedbirleri kendi irademizle uygulamaya koymamız lazım." değerlendirmesinde bulunarak vatandaşları uyardı.
İŞTE MÜFTÜOĞLU'NUN DİKKAT ÇEKEN O YAZISI;
Rakamlar korkutucu.Rakamlar can sıkıcı. Her ne kadar rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’den “Doktor, ferdaya güzel bak!” talimatı almış olsam da maalesef önümüzdeki günlerin güzel olabileceğini düşünmüyorum. Bizi ağır hem de çok ağır bir kış bekliyor. Zira sadece İstanbul’dan değil hemen her ilden kötü haberler geliyor. Bu nedenle bir an önce derlenip toparlanmamız, aklımızı başımıza almamız ve önümüze konulan koruyucu tedbirleri kendi irademizle uygulamaya koymamız lazım. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kullandığı bir cümle benim için çok önemli, siz de önemseyin derim. Sayın Vali’nin de belirttiği gibi önümüzdeki günler için maskeye “su”, mesafeye ise “ekmek” kadar önem vermemiz lazım.
Bugünkü yazısında artan vakaları ele alan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Bizi ağır hem de çok ağır bir kış bekliyor. Zira sadece İstanbul’dan değil hemen her ilden kötü haberler geliyor. Bu nedenle bir an önce derlenip toparlanmamız, aklımızı başımıza almamız ve önümüze konulan koruyucu tedbirleri kendi irademizle uygulamaya koymamız lazım." değerlendirmesinde bulunarak vatandaşları uyardı.
İŞTE MÜFTÜOĞLU'NUN DİKKAT ÇEKEN O YAZISI;
Rakamlar korkutucu.Rakamlar can sıkıcı. Her ne kadar rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’den “Doktor, ferdaya güzel bak!” talimatı almış olsam da maalesef önümüzdeki günlerin güzel olabileceğini düşünmüyorum. Bizi ağır hem de çok ağır bir kış bekliyor. Zira sadece İstanbul’dan değil hemen her ilden kötü haberler geliyor. Bu nedenle bir an önce derlenip toparlanmamız, aklımızı başımıza almamız ve önümüze konulan koruyucu tedbirleri kendi irademizle uygulamaya koymamız lazım. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kullandığı bir cümle benim için çok önemli, siz de önemseyin derim. Sayın Vali’nin de belirttiği gibi önümüzdeki günler için maskeye “su”, mesafeye ise “ekmek” kadar önem vermemiz lazım.
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