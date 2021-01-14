Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Ahmet Hakan’a katılmıyorum!
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki bugünkü köşe yazısında Ahmet Hakan’a “normalleşme” konusunda katılmadığını açıkladı.
GÜNDEM 14.01.2021, 07:51
Hürriyet’in başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu, gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan’a “normalleşme” konusunda katılmadığını yazdı.
Müftüoğlu, bugünkü köşe yazısında Ahmet Hakan’ın geçen cumartesi günü kaleme aldığı yazıyı hatırlattı:
Geçen cumartesi Hürriyet’teki köşesinde Ahmet Hakan “Vaka sayıları düşüyor, hasta sayısında azalma var, aşılama başladı, başlayacak, ben diyorum ki: Lokantaları ve kafeleri yavaş yavaş açsak mı?” diye yazdı.
Hakan’a katılmadığını vurgulayan Müftüoğlu, şunları söyledi:
Ahmet Hakan’la kesinlikle aynı fikirde değilim. Biliyorsunuz, biz aynı hatayı geçtiğimiz haziranda da yaptık. Yanlış normalleştik. Gelin bu sefer yine aynı hataya düşmeyelim. 2020 Haziranında yaptığımız gibi hızlı ve fazla normalleşmeyelim. Aşılamanın olumlu sonuçlarını en erken mayıs ayı gibi alabileceğimizi bilelim, ona göre hareket edelim, kademeli normalleşelim. Kademeli normalleşmede bile “Bilim Kurulu ne diyorsa” ona göre hareket edelim. Vaka sayılarındaki bu sevindirici azalmanın sadece “kalabalıklaşmaları azaltma” sayesinde ulaşılan geçici bir sonuç olduğunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Unutmayalım ki virüs sokakta bizi, bizim yeniden kalabalıklaşmamızı, kalabalıklaşabileceğimiz mekânlarda yeniden çoğalmamızı bekliyor.
Müftüoğlu, bugünkü köşe yazısında Ahmet Hakan’ın geçen cumartesi günü kaleme aldığı yazıyı hatırlattı:
Geçen cumartesi Hürriyet’teki köşesinde Ahmet Hakan “Vaka sayıları düşüyor, hasta sayısında azalma var, aşılama başladı, başlayacak, ben diyorum ki: Lokantaları ve kafeleri yavaş yavaş açsak mı?” diye yazdı.
Hakan’a katılmadığını vurgulayan Müftüoğlu, şunları söyledi:
Ahmet Hakan’la kesinlikle aynı fikirde değilim. Biliyorsunuz, biz aynı hatayı geçtiğimiz haziranda da yaptık. Yanlış normalleştik. Gelin bu sefer yine aynı hataya düşmeyelim. 2020 Haziranında yaptığımız gibi hızlı ve fazla normalleşmeyelim. Aşılamanın olumlu sonuçlarını en erken mayıs ayı gibi alabileceğimizi bilelim, ona göre hareket edelim, kademeli normalleşelim. Kademeli normalleşmede bile “Bilim Kurulu ne diyorsa” ona göre hareket edelim. Vaka sayılarındaki bu sevindirici azalmanın sadece “kalabalıklaşmaları azaltma” sayesinde ulaşılan geçici bir sonuç olduğunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Unutmayalım ki virüs sokakta bizi, bizim yeniden kalabalıklaşmamızı, kalabalıklaşabileceğimiz mekânlarda yeniden çoğalmamızı bekliyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 14 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü