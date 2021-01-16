Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür'ün depremle ilgili açıklaması şöyle;

"Arkadaşlar, demin Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Muhtemelen bu deprem 30 Ekim 2020 tarihinde olan ve İzmir’i etkileyen depremin artçısı olabilir. Sevgiyle"

