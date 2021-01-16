Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kuşadası Körfezinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası bir açıklama yaptı.
GÜNDEM 16.01.2021, 00:35
3
Prof. Dr. Naci Görür'ün depremle ilgili açıklaması şöyle;
"Arkadaşlar, demin Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Muhtemelen bu deprem 30 Ekim 2020 tarihinde olan ve İzmir’i etkileyen depremin artçısı olabilir. Sevgiyle"
"Arkadaşlar, demin Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Muhtemelen bu deprem 30 Ekim 2020 tarihinde olan ve İzmir’i etkileyen depremin artçısı olabilir. Sevgiyle"
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 16 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü