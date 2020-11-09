Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depremi sonrası uyardı: "Dikkat çekici"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de meydana gelen 4.1'lik depremin ardından uyarılarda bulundu.
GÜNDEM 09.11.2020, 09:02
Bingöl'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan deprem uzmanı, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’den uyarı geldi.
Naci Görür, "Varto batısında tekrarlanan her deprem dikkat çekici" dedi.
Twitter’da açıklamada bulunan Naci Görür, şunları söyledi:
"Bu öğlen Bingöl ile Karlıova arasında 4,1 deprem oldu. Bu deprem benim tlf'daki bilgi sistemine düşmedi. Bu bölge ile ilgili size bilgi vereceğim.
Burada 1939'da 7,9'luk Erzincan depremi oldu. Bu deprem Karlıova yönüne stres transfer etti. Bu 1949'da 7.1'lik Karlıova depremini tetikledi. Daha sonra aynı mekanizma ve tetiklemeyle 1966 Varto (6,6) ve 1971 Bingöl (6,7) depremleri oldu.
Ama Erzincan-Varto arasındaki Yedisu fayı kırılmadı. Bu fay blokları arasındaki sürtünme direnci fazla olmalı. Ama Varto batısında tekrarlanan her deprem dikkat çekici.”
Naci Görür, "Varto batısında tekrarlanan her deprem dikkat çekici" dedi.
Twitter’da açıklamada bulunan Naci Görür, şunları söyledi:
"Bu öğlen Bingöl ile Karlıova arasında 4,1 deprem oldu. Bu deprem benim tlf'daki bilgi sistemine düşmedi. Bu bölge ile ilgili size bilgi vereceğim.
Burada 1939'da 7,9'luk Erzincan depremi oldu. Bu deprem Karlıova yönüne stres transfer etti. Bu 1949'da 7.1'lik Karlıova depremini tetikledi. Daha sonra aynı mekanizma ve tetiklemeyle 1966 Varto (6,6) ve 1971 Bingöl (6,7) depremleri oldu.
Ama Erzincan-Varto arasındaki Yedisu fayı kırılmadı. Bu fay blokları arasındaki sürtünme direnci fazla olmalı. Ama Varto batısında tekrarlanan her deprem dikkat çekici.”
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