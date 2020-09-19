Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan gerginlik uyarısı! Ölüm riskini arttırıyor
Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşesinde vatandaşları gergniliğe karşı uyardı.
GÜNDEM 19.09.2020, 09:19
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Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşesinde yaşanan koronavirüs salgını nedneiyle artış gösteren gerginliğe karşı vatandaşları uyardı.
"Güvenilir bir çalışma kaygı bozukluğu olan kişilerde kalp hastalığı ve inme riskinin olmayanlara göre yüzde 29 oranında arttığını gösteriyor. Orta derece kaygı bozukluğunun ise herhangi bir nedenle ölüm riskini yüzde 43 arttırdığı bulunmuş." yazarak durumun ciddiyetine dikkat çeken Müftüoğlu, "Kısacası gerginlik, endişe ve kaygı meselesi, üzerinde önemle durulması ve tedavi edilmesi gereken sağlık sorunları" değerlendirmesinde bulundu.
GERGİNLİKTEN UZAK DURUN
GERGİNLİK ve kaygı hali, yaşadığımız günlerin en sık görülen sağlık problemleri haline geldi. İkisi de en az COVID-19 pandemisi kadar mühim ve önemli. Araştırmalar da bu bilgiyi doğruluyor. Güvenilir bir çalışma kaygı bozukluğu olan kişilerde kalp hastalığı ve inme riskinin olmayanlara göre yüzde 29 oranında arttığını gösteriyor. Orta derece kaygı bozukluğunun ise herhangi bir nedenle ölüm riskini yüzde 43 arttırdığı bulunmuş. Kısacası gerginlik, endişe ve kaygı meselesi, üzerinde önemle durulması ve tedavi edilmesi gereken sağlık sorunları.
"Güvenilir bir çalışma kaygı bozukluğu olan kişilerde kalp hastalığı ve inme riskinin olmayanlara göre yüzde 29 oranında arttığını gösteriyor. Orta derece kaygı bozukluğunun ise herhangi bir nedenle ölüm riskini yüzde 43 arttırdığı bulunmuş." yazarak durumun ciddiyetine dikkat çeken Müftüoğlu, "Kısacası gerginlik, endişe ve kaygı meselesi, üzerinde önemle durulması ve tedavi edilmesi gereken sağlık sorunları" değerlendirmesinde bulundu.
GERGİNLİKTEN UZAK DURUN
GERGİNLİK ve kaygı hali, yaşadığımız günlerin en sık görülen sağlık problemleri haline geldi. İkisi de en az COVID-19 pandemisi kadar mühim ve önemli. Araştırmalar da bu bilgiyi doğruluyor. Güvenilir bir çalışma kaygı bozukluğu olan kişilerde kalp hastalığı ve inme riskinin olmayanlara göre yüzde 29 oranında arttığını gösteriyor. Orta derece kaygı bozukluğunun ise herhangi bir nedenle ölüm riskini yüzde 43 arttırdığı bulunmuş. Kısacası gerginlik, endişe ve kaygı meselesi, üzerinde önemle durulması ve tedavi edilmesi gereken sağlık sorunları.
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