Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan aşı yazısı! Yan etkisi oldukça sınırlı

Porf. Dr. Müftüoğlu: Aşı umut vaat ediyor! Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin Çin'den aldığı Sinovac aşılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Prof. Dr. Osman Müftüoğlu aşının yan etkilerinin şuana kadar oldukça az olduğunun müjdesini vererek, "Bizdeki çalışmalarda baş ağrısı, yorgunluk, aşı yerinde kızarıklık ve ağrı dışında ciddi bir sorun yaşanmamış. Aradan 3 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen can sıkıcı hiçbir yan etkiye rastlanmamış. Bu da sevindirici bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Prof. Dr. Müftüoğlu'nun bugünkü köşe yazısı;

AŞININ YAN ETKİLERİ DE OLDUKÇA SINIRLI

BİLİNDİĞİ gibi Sinovac aşılarının Faz 3 çalışmaları eylül başından bu yana devam ediyor. Çalışmaları yürüten ekibin sorumlusu Prof. Dr. Serhat Ünal’a göre aşı sadece yüksek bir etkinlik oranına sahip değil, aynı zamanda oldukça önemsiz ve çok düşük oranda yan etkiler oluşturmasıyla da umut vaat ediyor. Bizdeki çalışmalarda baş ağrısı, yorgunluk, aşı yerinde kızarıklık ve ağrı dışında ciddi bir sorun yaşanmamış. Aradan 3 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen can sıkıcı hiçbir yan etkiye rastlanmamış. Bu da sevindirici bir haber.

