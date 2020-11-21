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Prof. Dr. Müftüoğlu yazdı: Romatizma hapı Covid-19'a çare mi?
Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında, romatizma hapının koronavirüse çare olabilceği yönündeki çalışmaları kaleme aldı.
GÜNDEM 21.11.2020, 09:20
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan koronavirüs ilacı yazısı!
Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü köşe yazısında romatizma tedavisinde kullanılan TOCİLİZUMAB hapının Hollanda'da yapılan çalışmalarda koronavirüse karşı olumlu sonuçlar verdiğini yazdı.
Prof. Dr. Müftüoğlu ilacın üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini belirterek, "Araştırmacılar elde ettikleri sonuçları “son derece cesaretli” bulduklarını belirtseler de bu iyi haberin başka çalışmalarla da desteklenmesi lazım." yazdı.
İşte Müftüoğlu'nun dikkat çeken yazısı;
ROMATİZMA HAPI COVID-19’A ÇARE Mİ
TOCİLİZUMAB; kronik artrit, yani romatizma tedavisinde kullanılan ve etkisini bağışıklık sistemi üzerinden sağlayan bir ilaç. Londra’daki Imperial College Üniversitesi ile Hollanda’daki Utrecht Üniversitesi araştırmacıları solunum cihazına bağlanmış hastalığı ağır geçiren 300 kadar COVID-19’lu üzerinde Tocilizumabı denemişler. İlk sonuçların da olumlu olduğunu görmüşler. Aslında bu sürpriz bir haber değil. Daha önce de kronik romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ve etkinliğini bağışıklık sistemi üzerinden gösteren başka ilaçlar da kullanılmıştı. Araştırmacılar elde ettikleri sonuçları “son derece cesaretli” bulduklarını belirtseler de bu iyi haberin başka çalışmalarla da desteklenmesi lazım.
Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü köşe yazısında romatizma tedavisinde kullanılan TOCİLİZUMAB hapının Hollanda'da yapılan çalışmalarda koronavirüse karşı olumlu sonuçlar verdiğini yazdı.
Prof. Dr. Müftüoğlu ilacın üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini belirterek, "Araştırmacılar elde ettikleri sonuçları “son derece cesaretli” bulduklarını belirtseler de bu iyi haberin başka çalışmalarla da desteklenmesi lazım." yazdı.
İşte Müftüoğlu'nun dikkat çeken yazısı;
ROMATİZMA HAPI COVID-19’A ÇARE Mİ
TOCİLİZUMAB; kronik artrit, yani romatizma tedavisinde kullanılan ve etkisini bağışıklık sistemi üzerinden sağlayan bir ilaç. Londra’daki Imperial College Üniversitesi ile Hollanda’daki Utrecht Üniversitesi araştırmacıları solunum cihazına bağlanmış hastalığı ağır geçiren 300 kadar COVID-19’lu üzerinde Tocilizumabı denemişler. İlk sonuçların da olumlu olduğunu görmüşler. Aslında bu sürpriz bir haber değil. Daha önce de kronik romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ve etkinliğini bağışıklık sistemi üzerinden gösteren başka ilaçlar da kullanılmıştı. Araştırmacılar elde ettikleri sonuçları “son derece cesaretli” bulduklarını belirtseler de bu iyi haberin başka çalışmalarla da desteklenmesi lazım.
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