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Prof. Dr. Müftüoğlu yazdı! Plazma tedavisi işe yaramıyor mu?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Hüriyetteki bugünkü yazısında plazma tedavisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 28.11.2020, 08:37
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet Gazetesindeki bugünkü köşe yazısında plazma tedavisina ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Salgının başında bu tedavi yöntemine büyük umutlarla bakıldığını yazan Prof. Dr. Müftüoğlu, Arjantin’de yapılan bir araştırmayı köşesine taşıyarak, "Arjantin’de yapılan ve önemli bir tıp dergisinde, New England Journal of Medicine’de yeni yayımlanan bir araştırma, plazma tedavisinin ciddi bir işe yaramadığını net ve açık olarak ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Müftüoğlu'nun dikkat çeken yazısı şu şekilde;
Plazma tedavisi fos mu çıktı
Salgının başlangıcında, henüz elimizde hiçbir ilaç alternatifinin bulunmadığı dönemde plazma tedavisi hepimiz için büyük bir umuttu.Özellikle koronavirüse bağlı zatürre hastalarının tedavisinde daha önce COVID-19’u geçirip iyileşen hastalardan alınan antikor içeriği yoğun özel plazmalar çok sık kullanıldı. Ne var ki Arjantin’de yapılan ve önemli bir tıp dergisinde, New England Journal of Medicine’de yeni yayımlanan bir araştırma, plazma tedavisinin ciddi bir işe yaramadığını net ve açık olarak ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre bu hastalara ek plazma desteği verilmesi ne hastalığın (zatürrenin) ilerlemesini önleyebiliyor ne de ölüm riskini azaltmada yardımcı olabiliyor. Kısacası, umut “akıllı füzeler” olarak da tanımlanan yapay/sentetik antikorlarda gibi görünüyor.
Salgının başında bu tedavi yöntemine büyük umutlarla bakıldığını yazan Prof. Dr. Müftüoğlu, Arjantin’de yapılan bir araştırmayı köşesine taşıyarak, "Arjantin’de yapılan ve önemli bir tıp dergisinde, New England Journal of Medicine’de yeni yayımlanan bir araştırma, plazma tedavisinin ciddi bir işe yaramadığını net ve açık olarak ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Müftüoğlu'nun dikkat çeken yazısı şu şekilde;
Plazma tedavisi fos mu çıktı
Salgının başlangıcında, henüz elimizde hiçbir ilaç alternatifinin bulunmadığı dönemde plazma tedavisi hepimiz için büyük bir umuttu.Özellikle koronavirüse bağlı zatürre hastalarının tedavisinde daha önce COVID-19’u geçirip iyileşen hastalardan alınan antikor içeriği yoğun özel plazmalar çok sık kullanıldı. Ne var ki Arjantin’de yapılan ve önemli bir tıp dergisinde, New England Journal of Medicine’de yeni yayımlanan bir araştırma, plazma tedavisinin ciddi bir işe yaramadığını net ve açık olarak ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre bu hastalara ek plazma desteği verilmesi ne hastalığın (zatürrenin) ilerlemesini önleyebiliyor ne de ölüm riskini azaltmada yardımcı olabiliyor. Kısacası, umut “akıllı füzeler” olarak da tanımlanan yapay/sentetik antikorlarda gibi görünüyor.
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