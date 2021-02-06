Prof. Dr. Müftüoğlu uyardı! Yeni salgın KAYGI-21 kapıda

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan yeni salgın uyarısı! Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında, koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda kişide görülen kaygı problemine ilişkin uyarıda bulundu.



"Endişe ve kaygının tavan yaptığı özel günlerden geçiyoruz." diyen Prof. Dr. Müftüoğlu, " COVID-19 salgını yaygın ve yoğun bir kaygı salgınına da dönüşme eğiliminde. Bilelim ki dikkat etmezsek eğer önümüzdeki günlerde “KAYGI-21 salgını” en az “COVID-19 salgını” kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İşte, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun dikkat çeken o yazısı;

Yeni tehdit KAYGI-21 mi

Endişe ve kaygının tavan yaptığı özel günlerden geçiyoruz.“Aşılar geliyor!” haberiyle bir nebze ferahlayan ruhlarımızı “mutasyon tehdidi” yeniden baskı altına alıverdi. Araştırmalara bakılırsa bugünlerde yaklaşık her dört kişiden birinde “ruhsal gerginlik/anksiyete”, her üç kişiden birinde de “umutsuzluk/mutsuzluk” işaretleri var. Süreçten kadınların erkeklere, yaşlıların gençlere oranla daha çok etkilendikleri de kesin. Özetle COVID-19 salgını yaygın ve yoğun bir kaygı salgınına da dönüşme eğiliminde. Bilelim ki dikkat etmezsek eğer önümüzdeki günlerde “KAYGI-21 salgını” en az “COVID-19 salgını” kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelecektir.

NE YAPMALIYIZ?KAYGISAVARLARDA İLK 5

1- Kendinize de şefkatle yaklaşın.

2- Kaygınızı erteleyecek bahaneler, süreçler, alışkanlıklar, değişimler yaratın.

3- Farkındalığınızı geliştirmeye çalışın.

4- Uykunuz ve beslenmenize özen gösterin.

5- Fiziksel aktivitelerin dinginleştirici etkilerinden istifade etmeyi öğrenin.

AKLINIZDA OLSUNKAYGININ 7 İŞARETİ

- Uyku bozuklukları

- Odaklanma zorlukları/unutkanlık eğilimi

- Kaslarda gerginlik, ağrı ve acılar

- Çabuk yorulma, bitkinlik halsizlik durumu

- Huzursuzluk/rahatlamada zorlanma hissi

- Tükenmişlik duygusu

- Sinirlilik ve öfke eğilimi

