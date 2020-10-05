Prof. Dr. Müftüoğlu: Hem grip hem korona olma ihtimali çok düşük
Prof. Dr. Müftüoğlu, hem grip hem korona olma ihtimali çok düşük olduğunu söyledi.
GÜNDEM 05.10.2020, 08:22
İç hastalıkları uzmanı Prof. Osman Müftüoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile gribe birlikte yakalanma ihtimalinin çok az olduğunu söyledi.
Müftüoğlu, bugünkü köşe yazısında iki hastalığa yakalanma olasılığı hakkında şunları söyledi:
Öncelikle şunu bilelim: COVID-19’dan korunmak için kullanacağımız “maske-mesafe-temizlik/hijyen” 3’lüsü bize zaten grip için de ciddi bir savunma gücü sağlayacak. Muhtemelen bu sayede de aynı zamanda gribe yakalanma ihtimalimiz, bu sonbahar ve kış geçen yıla oranla daha düşük olacak. Diğer taraftan aynı anda 2 ayrı viral enfeksiyonun birlikte geçirme ihtimaliniz de oldukça düşük. Zira herhangi bir virüs enfeksiyonuna karşı alarm haline geçen bağışıklık sistemimiz bedenimize ikinci bir virüsün yerleşme ihtimalini minimuma indiriyor. Kısacası, ilk virüs enfeksiyonu sırasında alarma geçen bağışıklık sistemimiz, ikinci bir virüs enfeksiyonuna kolay kolay izin vermiyor.
Müftüoğlu, bugünkü köşe yazısında iki hastalığa yakalanma olasılığı hakkında şunları söyledi:
Öncelikle şunu bilelim: COVID-19’dan korunmak için kullanacağımız “maske-mesafe-temizlik/hijyen” 3’lüsü bize zaten grip için de ciddi bir savunma gücü sağlayacak. Muhtemelen bu sayede de aynı zamanda gribe yakalanma ihtimalimiz, bu sonbahar ve kış geçen yıla oranla daha düşük olacak. Diğer taraftan aynı anda 2 ayrı viral enfeksiyonun birlikte geçirme ihtimaliniz de oldukça düşük. Zira herhangi bir virüs enfeksiyonuna karşı alarm haline geçen bağışıklık sistemimiz bedenimize ikinci bir virüsün yerleşme ihtimalini minimuma indiriyor. Kısacası, ilk virüs enfeksiyonu sırasında alarma geçen bağışıklık sistemimiz, ikinci bir virüs enfeksiyonuna kolay kolay izin vermiyor.
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