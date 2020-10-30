Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'çocuk vaka' uyarısı

Türkiye'de koronavirüse ( Covid-19) yakalanan hasta sayısı her geçen gün artıyor.

Ancak bu kez çocuk hasta sayısında gözle görülür bir artış dikkat çekiyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kısa süre içinde merkeze başvuran çocuk hasta sayısının 23 olduğunu açıkladı.

"Bakanlık, 'vakaların şu kadarı çocuk' diye günlük paylaşmadığı için tam bilmiyoruz; ama şunu biliyoruz, çocuk vakaları oldukça arttı. Biz ilk dalgada neredeyse hiç görmedik; ama kısa sürede sadece 23 tane bizim merkezimizin hastası oldu. Bu da toplumda çocuk vaka sayılarının oldukça artığını gösteriyor" diyen Ceyhan şunları söyledi:



"Fakat milyonlarca çocuktan bahsediyorsak bunların içinde binlerce hastanelere yatan, yüzlerce yoğun bakım ihtiyacı olan, içinde de bir miktar kaybettiğimiz çocuk var. Çocuk vakalarının arttığını söyleyebilirim.

Virüsün toz bulutu ile yayılması mümkün değil. O kadar uzun süre dış ortamlarda yaşamıyorlar; ama bakteriler için zaman zaman öne sürülür. Fakat hiç doğrulanmadı. Biz de bir ara, 'Afrika'da çöllerden acaba menenjit mikrobu geliyor mu' diye çalışmalar yaptık; ama göstermedi. Koronavirüsün tozla bir ülkeden bir başka ülkeye gitmesi mümkün değil. Günlerce süren bir iş bu.

Hava akımı ile özellikle damlacıkların havada daha uzak mesafelere gitmişliği gösterilmiş; ancak bir şehirden başka bir şehre gitmesi çok mümkün değil. Ancak normalde havada 1,5 metre mesafe giderken, örneğin havalandırma veya rüzgar varsa bunun 9-10 metre gidebildiği gösterilmiş en fazla. Onun dışında kilometrelerce gitmesi söz konusu değil.

Yağmurun virüs ile çok direkt ilgisi yok; ama maske ile var. Yağmurların başlamasıyla göreceğiz ki maskeleri taktığımızda maskeler ıslanacak. Şu anda kullandığımız cerrahi maskeler ıslandığı anda özelliğini yitiriyor. Onun için mutlaka tedbirleri alıp, hazırlıklı olmalıyız, herkes bir şemsiye bulundurmak zorunda."

