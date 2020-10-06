Prof. Dr. Karan: “Maske koronavirüsün bulaşmasına yüzde 97 engel”

Millî Gazete’ye konuşan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, koronavirüse karşı maskenin öneminin altını çizerek, “Vatandaşların ne olursa olsun maske kullanımına dikkat etmesi gerek. Maske kullanımı koronavirüsün solunum yoluyla bulaşmasını yüzde 97 engelliyor” dedi.



Koronavirüs salgını aylardır dünyayı etkisi altına aldı ve hayatı birçok alanda durma noktasına getirdi. Ancak halen salgınla mücadele ve virüsten korunmanın yollarıyla ilgili çarpıtılan ve çelişkiye düşüren açıklamalar gündemde yer bulabiliyor. Son olarak pandemiye karşı belirlenen hijyen kurallarına ilişkin sosyal medyada ve televizyonlarda açıklama yapan bazı doktorlar, virüsten korunmak için maskenin önemsiz olduğuna dikkat çekmeye başladı. Toplumda kafa karışıklığına sebep olan bu açıklamalar vatandaşlar arasında giderek yaygınlaşıyor. Maske kullanımının önemine dikkat çeken uzmanlar ise bilinçsizce yapılan açıklamaların önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyor.



Maske kullanımına ilişkin önemli açıklamalar yapan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, “Böyle açıklamaların dikkate alınmaması lazım. Son dönemde sosyal medyada fazlasıyla yanlış bilgi dolaşıyor. Genel olarak ben sosyal medyada hep yanlış bilgilerin hızla yayıldığını gördüm. Maske kullanımının gereksiz olduğunu söyleyen kişilerin uzmanlık alanlarına bakmak lazım. Bir de her mesleğin içinde kötü niyetli insanlar olabilir. Vatandaşların ne olursa olsun maske kullanımına dikkat etmesi gerek. Maske kullanımı koronavirüsün solunum yoluyla bulaşmasını yüzde 97 engelliyor” ifadelerini kullandı.



Mehmet Akif Karan, maske kullanımı hakkında da bilgi vererek, “Maske kullanımı koronavirüse karşı ciddi bir önlem. Koronavirüs denilince ilk olarak karşımıza yanlış maske kullanımı çıkıyor. Maskeyi ağzı ve burnu kapatacak şekilde takmamız ve maskeye dokunmamamız lazım. Maskemiz terden ya da başka bir nedenden ıslandığında değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü maske ıslandıktan sonra koruyucu özelliğini kaybediyor. Günlük kullanım için olan maskeleri 4 saatte bir değiştirmemiz lazım. Son olarak sadece onaylanmış ve gerekli izinlerden geçmiş maskeleri kullanmamız gerekiyor. Bu bilgiler maske kutusunun üstünde yer alıyor” şeklinde konuştu.

