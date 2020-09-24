Prof. Dr. Ilıcalı olası İstanbul depreminde en riskli alanları saydı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, olası 7.5 şiddetindeki İstanbul depreminde en riskli alanlarda 2 milyon 58 bin 999 kişinin yaşadığını söyledi.
GÜNDEM 24.09.2020, 21:20
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Ilıcalı, İstanbul’da 20 ve 40 yaş üstü binlerce yaşlı binanın olduğunu da kaydederek olası bir depremde ise 640 bin hanenin barınma ihtiyacının da ortaya çıkacağını ifade etti. Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimleri Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu" çevrimiçi oturum ile katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "Olası İstanbul Depremine Yönelik Yeni Arazi Kullanım Kararları ve Ulaştırma Sistemleri Değerlendirmesi" konulu sunum gerçekleştirildi.
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