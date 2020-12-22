Prof. Dr. Ceyhan'dan önemli sözler! Korona mutasyonu korku saldı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün mutasyona uğraması sonrasında önemli bir paylaşım yaptı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada "tedirginliğe gerek yok" ifadelerini kullanan Ceyhan, şu paylaşımı yaptı:

"Birkaç gündür herkes İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutant koronavirüsle (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü Bulaşıcılığın % 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil. Ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virüsün özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir. Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir. Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa, zorunlu olarak virüsün yayılmamasına gayret edeceğiz. Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız."



HENÜZ TELAŞLANACAK BİR ŞEY YOKBirkaç gündür herkes İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutant coronavirus’la (B.1.1.7)ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü; 1) Bulaşıcılığın % 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. pic.twitter.com/VxSXPUTgzf

— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) December 21, 2020



HENÜZ TELAŞLANACAK BİR ŞEY YOKBirkaç gündür herkes İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutant coronavirus’la (B.1.1.7)ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü; 1) Bulaşıcılığın % 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. pic.twitter.com/VxSXPUTgzf — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) December 21, 2020

