Prof. Dr. Ateş Kara'dan çok kritik koronavirüs açıklaması

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, tüm dünyada artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamada bulundu. Ateş Kara, "Önümüzdeki dönem bizim tedirgin ediyor" ifadesini kullandı. Prof. Kara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kısıtlama kararlarına ilişkin değerlendirmesinde "Kesinlikle etkisi olacaktır" dedi.

Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında koranavirüsle mücadeleye ilişkin kritik değerlendirmeler yaptı. Prof. Kara, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kısıtlama kararlarına ilişkin "Kesinlikle etkisi olacaktır" dedi. Kara, "Bunu değerlendirmemiz lazım. Bir kişi ortalama 3 kişiye bulaştırıyor. Hiç müdahale olmasa bu rakam 5-6 arasında. Bizdeki önlemler 3'ler civarında tutuyor. Yaz aylarında bu 1.5'un altına bile indi. Havaların soğuması, kapalı ortamlara girmemizle beraber 3'lere çıktı. Tedbirlere uyarsak bu rakamlar 1'lere iner." şeklinde konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hiç kimsenin dışarı çıkmadığı bir tabloda rakamları aşağı çekebileceğimizi vurgulayarak "Aslında gerçekten çok büyük bir dalga geliyor ve ya tepe noktasında büyük bir dalga yaşıyoruz şu anda. Bütün dünya ülkeleri demeyelim ama birçok ülkede bizim de dahil olarak çok hızlı bir yükseliş görülüyor. Dünya geneline baktığımız zaman ABD son iki haftadır bu güne kadar gördüğü en yüksek rakamları gördü. Avrupa'ya baktığımız da salgının en yüksek rakamları geçen haftadan bu yana görülüyor. Bizi korkutan durum düne göre bugünün rakamları çok yüksek. Katlanarak yükseliyor.Aslında böyle bir hızlı yükselme dönemine İtalya Şubat ayında görmüştü, biz Nisan ayında görmüştük. Bu dönemde ise Nisan ayına göre daha yüksek. Önümüzdeki dönem bizi daha tedirgin ediyor. Mutlak ve mutlak daha tedbirler almamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ateş Kara, "Bugün ben şöyle bir değerlendirme de bulunmuştum. Eğer bana kişisel biri olarak sorarsanız bizim yapmamız gereken 3 hafta tam kapanmamız gerekir. 3 hafta tam kapanma sağlarsak rakamları aşağı çekmeyi sağlarız." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti; "Ama tam kapanma derken ev içi dışında başka kimseyle görüşmemekten bahsediyoruz. Ama burada 'temizlik hizmetleri devam etsin' dersek bu süreyi biraz daha uzatmamız gerekli. Ne sizlerin ne de kimsenin evden çıkmadığı bir üç hafta sağlarsak virüsün önünü keseriz."

Prof. Dr. Kara, tam kapanmanın psikolojimiz ve sosyal yaşamın devamı açısından tam kapatmanın mümkün görülmediğin anlatırken, bu nedenle bu sürenin üç haftadan daha uzun olması gerektiğini belirtti.

