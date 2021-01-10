Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti
MHP'ye yakınlığıyla bilinen ünlü mimar ve şehir plancısı Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, hayatını kaybetti.
GÜNDEM 10.01.2021, 13:47
MHP'li ünlü mimar, şehir planlayıcısı ve siyasetçi Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti.
1994 seçimlerinde MHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olan mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, bir dönem MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yapmıştı.
Sabaha karşı Kuşadası’nda kalp krizinden vefat eden Alp’in cenazesi yarın öğlen Kuşadası’nda toprağa verilecek.
1994 seçimlerinde MHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olan mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, bir dönem MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yapmıştı.
Sabaha karşı Kuşadası’nda kalp krizinden vefat eden Alp’in cenazesi yarın öğlen Kuşadası’nda toprağa verilecek.
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