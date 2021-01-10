MHP'li ünlü mimar, şehir planlayıcısı ve siyasetçi Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti.

1994 seçimlerinde MHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olan mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, bir dönem MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yapmıştı.

Sabaha karşı Kuşadası’nda kalp krizinden vefat eden Alp’in cenazesi yarın öğlen Kuşadası’nda toprağa verilecek.

