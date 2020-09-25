Prof. Dr. Ahmet Saltık: TÜİK, salgında yaşanan intiharları açıklasın
Prof. Dr. Ahmet Saltık, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının başından beri yaşanan intiharların TÜİK tarafından açıklanmasını istedi.
GÜNDEM 25.09.2020, 08:11
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başından beri yaşanan intiharların açıklanmasını istedi.
Cumhuriyet gazetesine konuşan Saltık, “Çoğu müzisyen, yüz dolayında sanatçının intihar ettiğini geçenlerde okuduk” ifadesini kullandı ve şunları söyledi:
Saltık, “Sahadan gelen veriler, pandemi için ayrılan en az 160 bin yatağın dolu olduğunu yönünde. Geri kalan 100 bin yatakla 90 milyon nüfuslu ülke, olağan sağlık hizmetlerini karşılamaya çalışıyor. AKP’nin o turkuvaz rengi denen kararttığı, maskelediği AKP yeşiline buladığı tablodaki hastalık-ölüm verilerine birer sıfır ekleyin” diye konuştu.
Okulların açılmasının 2 hafta içinde tabloya yansıyacağını belirten Saltık, geç kalınmadan “14 günlük tam kapatma” önerdi.
TÜİK salgının başından bu yana yaşanan intihar ve ölüm rakamlarını açıklasın. İnsanlar borçlarını ödeyemediği için işsiz kaldığı için sokaklarda kendilerini yakıyorlar, kredi borçları çok şişti ve ödemesiz balayı dönemi bitti, hangi gelirle ödenecek? Arka arkaya ardışık iflaslar ve haciz yağmuru gelecek.
Cumhuriyet gazetesine konuşan Saltık, “Çoğu müzisyen, yüz dolayında sanatçının intihar ettiğini geçenlerde okuduk” ifadesini kullandı ve şunları söyledi:
Saltık, “Sahadan gelen veriler, pandemi için ayrılan en az 160 bin yatağın dolu olduğunu yönünde. Geri kalan 100 bin yatakla 90 milyon nüfuslu ülke, olağan sağlık hizmetlerini karşılamaya çalışıyor. AKP’nin o turkuvaz rengi denen kararttığı, maskelediği AKP yeşiline buladığı tablodaki hastalık-ölüm verilerine birer sıfır ekleyin” diye konuştu.
Okulların açılmasının 2 hafta içinde tabloya yansıyacağını belirten Saltık, geç kalınmadan “14 günlük tam kapatma” önerdi.
TÜİK salgının başından bu yana yaşanan intihar ve ölüm rakamlarını açıklasın. İnsanlar borçlarını ödeyemediği için işsiz kaldığı için sokaklarda kendilerini yakıyorlar, kredi borçları çok şişti ve ödemesiz balayı dönemi bitti, hangi gelirle ödenecek? Arka arkaya ardışık iflaslar ve haciz yağmuru gelecek.
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