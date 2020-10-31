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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş sözler: "Deprem yoksulun sorunudur!"
Prof. Dr. Ahmet Ercan, FOX TV canlı yayınında ülkemizdeki deprem sorununa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 31.10.2020, 11:51
Deprembilimci Prof. Dr. Övünç Ahmet Ercan, 6,6'lık İzmir depreminin ardından katıldığı FOX TV'de değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Ercan, "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Ana sorun yoksulluktur" değerlendirmesinde bulundu.
Fox Ana Haber'e konuk olarak katılan Prof. Ercan şunları ifade etti:
Deprem ve terör yoksulun sorunudur. Bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar. Çünkü yer inceleme çalışmalarına, inşaat mimari projelerine para ödemeleri gerekiyor. Bir ülkede deprem sorununu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yani yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Ana sorun yoksulluktur. Eğer Papua Yeni Gine’nin parası bile Türkiye’nin parasından iki kat daha pahalıysa biz daha çok deprem programları yaparız.
Prof. Dr. Ercan, "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Ana sorun yoksulluktur" değerlendirmesinde bulundu.
Fox Ana Haber'e konuk olarak katılan Prof. Ercan şunları ifade etti:
Deprem ve terör yoksulun sorunudur. Bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar. Çünkü yer inceleme çalışmalarına, inşaat mimari projelerine para ödemeleri gerekiyor. Bir ülkede deprem sorununu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yani yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Ana sorun yoksulluktur. Eğer Papua Yeni Gine’nin parası bile Türkiye’nin parasından iki kat daha pahalıysa biz daha çok deprem programları yaparız.
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