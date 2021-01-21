Problemlerin reçetesi Saadet Partisi’dir

Saadet Lideri Karamollaoğlu, partisinin Ankara İl Kongresi’nde konuştu…

Büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştirilen kongrede konuşan Karamollaoğlu, gündemin öne çıkan konu başlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ülkemizin ciddi problemler ile boğuştuğunu belirterek sözlerine başlayan Karamollaoğlu, “İşsizlik ve yoksulluk arttı. Vatandaş evine ekmek götüremiyor. Hukuksuzluk, neredeyse bir kural haline geldi. Kutuplaştırma derinleştirildi. Görevlendirmelerde artık liyakat aranmıyor. Ahlaki ve manevi bir çöküş ile kültürel bir yozlaşma yaşıyoruz. Borçlanarak bir kalkınma olgusu ortaya çıkartıldı. Bir tarafta işsizlik, bir tarafta ise gelir adaletsizliğindeki büyük bir uçurum var” dedi.

Kongrede söz alan Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Av. Fatih Beyazıt ise konuşmasında, önlerinde yeni hedefler ve yollar olduğunu kaydederek, “Geçmiş çalışmalarımızdaki eksiklikleri giderecek, doğruları ise daha da güçlendireceğiz. Hareket kabiliyeti yüksek bir yeni bir teşkilat inşa etmekteyiz” dedi. Ankara’nın Türkiye’nin kalbi olduğunu belirten Beyazıt, “Türkiye’nin kalbinde bulunan bir teşkilat olarak elini sıkmadığımız, kapısını çalmadığımız hiçbir fert kalmayacak. Saadet Partisi’nin çağrısını duymayan hiçbir Ankaralı kalmayacak. Bu nedenle bizlerin ne boşa harcayacak vakti ne de kenarda tutacak bir teşkilat mensubu vardı. Bu anlayış ile hareket edecek ve partimize yakışır bir Ankara teşkilatı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkenin içinde bulunduğu bu tablonun kendilerini büyük bir endişeye sevk ettiğini belirten Karamollaoğlu, “Ancak iktidarda bulunan arkadaşlar bu sorunları göremiyor. Halktan o kadar kopuklar ki ‘ülkede yoksul kalmadı’ diyebiliyorlar. Çevrelerinde bolluk içinde olan bir avuç kesimi görüp toplumun tamamının bolluk içinde yaşadıklarını sanıyorlar” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi olarak ülkenin sorunlarını iyi bildiklerini ve bunları çözecek fikre sahip olduklarını dile getiren Karamollaoğlu, “İktidar olduğumuz dönemlerde attığımız adımlar bunların kanıtıdır. Geçmişimizdeki bu başarıları geleceğe taşıyacağız. Böylece ‘Yeniden Büyük Türkiye’nin temellerini atacağız” diye konuştu. Ülkede yaşayan insanlarımız arasında sağcı solcu, gerici ilerici diye ayrım olmadığını, vicdansızlar ile vicdanlılar olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, konuşmasının sonunda şu çağrıda bulundu: “Vicdanlılara sesleniyorum. İnancınız, hayata bakış açınız, ideolojiniz ne olursa olsun. Gelin yaşanabilir bir Türkiye için el ele mücadele edelim. Şairin de dediği gibi, ‘bu ülke bizim’. Gelin birlik olalım.”

