Premier Lig'de Manchester City tek golle kazandı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 1-0 mağlup etti.
GÜNDEM 19.12.2020, 22:06
Premier Lig'in 14. haftasında Southampton ile Manchester City, St. Mary's Stadı'nda karşılaştı.
Konuk takım Manchester City, 16. dakikada Raheem Sterling'in kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
İki hafta sonra galip gelen bir maçı eksik Manchester City, puanını 23 yaptı. Southampton ise 24 puanda kaldı.
Konuk takım Manchester City, 16. dakikada Raheem Sterling'in kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
İki hafta sonra galip gelen bir maçı eksik Manchester City, puanını 23 yaptı. Southampton ise 24 puanda kaldı.
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