Premier Lig'de Liverpool darmaduman! Aston Villa'dan 7 gol yedi

Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Liverpool, rakibi karşısında 7-2'lik mağlubiyetle hezimete uğradı.

Geçen sezon ligin ilk 7 maçında 5 gol yiyen Liverpool, Aston Villa karşısında 75 dakikada kalesinde 7 gol gördü.

Aston Villa maça Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Douglas Luiz, Barkley, Trezeguet, Grealish, Watkins 11'iyle çıktı.

Liverpool ise karşılaşmaya Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Jota, Salah, Firmino 11'iyle başladı.

Aston Villa'nın 7 golü 4, 22 ve 39'da Watkins, 66 ve 75'te Grealish, 35'te McGinn ve 55'te Barkley'den geldi. Liverpool'un golleri ise 33 ve 60'ta Salah'tan geldi.

Liverpool, bu yenilgiden sonra 9 puanla 5. sırada kaldı. Puanını 9 yapan Aston Villa ise 2. sıraya yükseldi.

