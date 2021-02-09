Premier Lig’de iki koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig’de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testlerinde iki kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Premier Lig’den yapılan açıklamaya göre, 1-7 Şubat tarihlerinde futbolcu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 970 test sonucunda iki pozitif vaka tespit edildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları, 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19’a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

