Premier Lig'de bol gollü gece! Manchester Leeds United'a fark attı

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Leeds United ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi 6-2 kazandı.

Manchester United sahasında 2 ve 3. dakikalarda Scott McTominay, ikincisi penaltıdan olmak üzere 20 ve 70. dakikalarda Bruno Fernandes, 37. dakikada Victor Lindelöf, 66. dakikada Daniel James'in attığı gollerle 6-2 galip geldi. Leeds United'ın gollerini 41. dakikada Liam Cooper ve 73. dakikada Stuart Dallas kaydetti.

Galibiyetinin ardından 26 puana ulaşan ve bir maçı eksik olan Manchester United, lider Liverpool'un 5, ikinci sıradaki Leicester City'nin 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Leeds United ise 17 puanla 14. sırada kaldı.

Maçın önemli detaylarından birisi ise Manchester United'ın İskoç futbolcusu Scott McTominay, Premier Lig tarihinde bir maçın ilk üç dakikasında iki gol atan ilk futbolcu oldu.

