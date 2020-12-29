Portakal bahçesine devrilen araçtaki 2 kişi öldü
Adana'da bir otomobilin devrilmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 29.12.2020, 00:26
Adana'da portakal bahçesine devrilen otomobilin kaza yapması sonucu yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Yüreğir ilçesinde hareket halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak portakal bahçesine devrildi.
Yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Eyüp Yakar ile Erol Özdamar'ı otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri, yaptığı müdahalede Yakar ve Özdamar'ın öldüğünü belirledi. Ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Yüreğir ilçesinde hareket halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak portakal bahçesine devrildi.
Yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Eyüp Yakar ile Erol Özdamar'ı otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri, yaptığı müdahalede Yakar ve Özdamar'ın öldüğünü belirledi. Ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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