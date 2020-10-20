Pompeo'dan Rus istihbaratçılarına siber saldırı suçlaması
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya'ya tepki gösteren bir açıklama yayımladı.
GÜNDEM 20.10.2020, 04:38
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve diğer ülkelere yönelik siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle Rus askeri istihbaratına (GRU) bağlı 6 yetkili hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı
GRU'nun siber saldırılar üzerinden yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler gerçekleştirdiğine vurgu yapan Pompeo, "Bu Rus askeri istihbarat birimi dünyanın gördüğü en yıkıcı ve kötü amaçlı yazılımlarını kullanıyor." ifadelerini kullandı.
Pompeo, söz konusu siber saldırılardan ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinin milyarlarca dolar zarar gördüğünü kaydederken, GRU'nın 2017'de Ukrayna'yı da hedef alarak ulaşım ve sağlık sektörleri dahil olmak üzere halk için kritik olan altyapı hizmetlerinin işleyişinde ciddi aksamalara neden olduğunu ileri sürdü.
GRU'nun eski Rus çifte ajan Sergei Skripal ve kızına 2018'de İngiltere'de düzenlenen sinir gazı saldırısını araştıran kuruluşları da hedef aldığını belirten Pompeo, ayrıca Gürcistan'daki devlet kurumları ve Fransa'daki seçimlerin de bu kuruluşun hedefinde olduğunu öne sürdü.
Pompeo, şu ifadeleri kullandı:
"Bu siber saldırılar, kamu güvenliği ve uluslararası istikrarı tamamen hiçe saymaktır. Kendisini siber alanda istikrarın öncüsü olarak tanıtan Rusya, aslında küresel internetin en büyük yıkıcılarından biridir. Rusya'yı sorumsuz davranışlarına son vermeye çağırıyoruz. Dahası, siber alanda istikrar isteyen tüm devletleri söz konusu aktörlerin adalete teslim edilmesine yardım etmek konusunda bize katılmaya çağırıyoruz."
GRU'nun siber saldırılar üzerinden yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler gerçekleştirdiğine vurgu yapan Pompeo, "Bu Rus askeri istihbarat birimi dünyanın gördüğü en yıkıcı ve kötü amaçlı yazılımlarını kullanıyor." ifadelerini kullandı.
Pompeo, söz konusu siber saldırılardan ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinin milyarlarca dolar zarar gördüğünü kaydederken, GRU'nın 2017'de Ukrayna'yı da hedef alarak ulaşım ve sağlık sektörleri dahil olmak üzere halk için kritik olan altyapı hizmetlerinin işleyişinde ciddi aksamalara neden olduğunu ileri sürdü.
GRU'nun eski Rus çifte ajan Sergei Skripal ve kızına 2018'de İngiltere'de düzenlenen sinir gazı saldırısını araştıran kuruluşları da hedef aldığını belirten Pompeo, ayrıca Gürcistan'daki devlet kurumları ve Fransa'daki seçimlerin de bu kuruluşun hedefinde olduğunu öne sürdü.
Pompeo, şu ifadeleri kullandı:
"Bu siber saldırılar, kamu güvenliği ve uluslararası istikrarı tamamen hiçe saymaktır. Kendisini siber alanda istikrarın öncüsü olarak tanıtan Rusya, aslında küresel internetin en büyük yıkıcılarından biridir. Rusya'yı sorumsuz davranışlarına son vermeye çağırıyoruz. Dahası, siber alanda istikrar isteyen tüm devletleri söz konusu aktörlerin adalete teslim edilmesine yardım etmek konusunda bize katılmaya çağırıyoruz."
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