Pompeo Yunanistan'da mevkidaşı Dendias ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.
GÜNDEM 28.09.2020, 11:58
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan programının ilk durağı olan Selanik kentinde, mevkidaşı Dendias ile savunma, enerji iş birliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü. Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında anlaşma imzalanması bekleniyor.
Diğer yandan Pompeo'nun ziyaretine tepki amacıyla bu akşam Selanik'te protesto düzenlenecek.
Bu kentteki temaslarının ardından Girit Adası'nda Başbakan Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeğinde bir araya gelecek Pompeo, yarın sabah Girit'teki Suda Donanma Üssü'nü ziyaret ederek Miçotakis ile ortak basın açıklaması yapacak.
Diğer yandan Pompeo'nun ziyaretine tepki amacıyla bu akşam Selanik'te protesto düzenlenecek.
Bu kentteki temaslarının ardından Girit Adası'nda Başbakan Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeğinde bir araya gelecek Pompeo, yarın sabah Girit'teki Suda Donanma Üssü'nü ziyaret ederek Miçotakis ile ortak basın açıklaması yapacak.
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