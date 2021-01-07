POMEM polis alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis olmak isteyenler için yapılan POMEM başvuruları 8 Aralık'ta başlamış 21 Aralık’ta sona ermişti.

8 bin polisin alınacağı 27. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuçları ile ilgili heyecan artarken sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atandığı POMEM sınav sonuçları için geri sayım başladı.



6840 erkek, 1200 kadın toplamda 8000 polis alımın yapılacağı POMEM sınav sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar https://www.pa.edu.tr/ adresi üzerinden duyurulacak.



Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruda, lisans mezunu 5 bin 440 erkek ve 960 kadın öğrenci ile önlisans mezunu bin 360 erkek ve 240 kadın polislik öğrencisi alınacak.

