Polisten Cargill eylemcisine garip sözler!

Yaklaştık 1000 gündür Amerikan şirketi Cargill'e karşı eylemde olan işçilere polisten garipsenecek cevap geldi.

Eylemdeki işçilere karşı tehdit niteliğinde sözler sarf eden polis "Biz devletin gücüyüz neler yapabileceğimizi orada gösteririz size. Siz merak etmeyin" dedi.

Polisin sözleri karşında eylemde olan işçi ise "Olur mu öyle şey siz bizim gücümüzsünüz. Nasıl böyle bir ifade kullanıyorsunuz lütfen yani" diye karşılık verdi.

