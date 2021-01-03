Polisin siyahi genci öldürdüğü İrlanda'da protestolar sürüyor

Gencin vurulmasına bizzat şahit olan kız kardeşi, kimilerince elinde bıçak bulunduğu öne sürülen Nkencho'nun "ciddi derecede zihinsel bir hastalıkla mücadele ettiğini ve onun bir çete üyesi ya da suçlu olmadığını" söyledi

Eylemciler Dublin'in kuzeybatısında yer alan Blanchardstown'daki Garda karakolu önünde toplanarak çarşamba günü vurulan 27 yaşındaki Nkencho'nun öldürülmesini kınadı.

"George Nkencho için adalet" ve "George bir haydut değildi" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Garda kaç kişiyi öldürmeli?" gibi sloganlar attı.

Eylemi düzenleyenler protestonun barışçıl ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştiğini savunurken, göstericilerden bazıları bölgedeki yolları kapatmaya çalışarak trafiği aksattı. Bazı protestocular da İrlanda polisini Nkencho'yu yalnızca siyahi olduğu için hedef almakla suçladı.

Russia Today (RT) olayla ilgili haberinde gencin bıçak taşıdığını belirtirken, Irish Independent gazetesiyse Nkenco'nun evinin bahçesinde vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

İrlanda gazetesinin haberine göre Nkencho'nun kız kardeşi sosyal medyada paylaştığı açıklamada, "kardeşinin ciddi derecede zihinsel bir hastalıkla mücadele ettiğini ve onun bir çete üyesi ya da suçlu olmadığını" ifade etti ve olaya dair video görüntülerinin paylaşılmamasını istedi:

Başsağlığı dilekleriniz ve dualarınız için hepinize teşekkür ederim. Kardeşlerim ve ben, George gözlerimizin önünde vurulurken hayatlarımızın en travmatik anını yaşamış olduk. Ailem yaptığınız her şey için sizlere minnettar. Ancak vurulma anına ait videoyu paylaşmaktan kaçınmanızı rica ediyorum. Hatırlatılmasını istediğimiz bir şey değil bu.Organizatörler protestoya 14 gün boyunca devam etme kararı alırken, yeni yılın ilk gününde Dublin'deki Pearse Garda Karakolu önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik bir grup, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından yeniden gündeme gelen "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" sloganları attı.

