Polis memuru kestane toplarken uçurumdan yuvarlandı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi.

Polis memuru olduğu öğrenilen Ömer E., kestane toplamak için ormanlık alana gitti. Kestane toplamak için hazırlık yaptığı sırada dengesini kaybeden Ömer E., yaklaşık 15 metrelik uçurumdan düştü.

Kayalıklara çarparak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ömer E., durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

