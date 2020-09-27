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Polis memuru kestane toplarken uçurumdan yuvarlandı

Bursa’da kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan polis memuru Ömer E. (52), arama- kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

GÜNDEM 27.09.2020, 07:49
Polis memuru kestane toplarken uçurumdan yuvarlandı
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. 
Polis memuru olduğu öğrenilen Ömer E., kestane toplamak için ormanlık alana gitti. Kestane toplamak için hazırlık yaptığı sırada dengesini kaybeden Ömer E., yaklaşık 15 metrelik uçurumdan düştü. 
Kayalıklara çarparak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ömer E., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. 
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