Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından yapılan Koronavirüs (Covit-19) denetimlerinde kurallara uymayan ve maske takmayan 13 kişiye toplam 11 bin 700 TL idari para cezası kesildi.
GÜNDEM 23.09.2020, 15:50
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, denetimler esnasında maske takmadıkları belirlenen 13 kişiye toplam 11 bin 700 lira cezai işlem uyguladı.
Polis ekipleri ayrıca Fatih Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde yaptığı uygulamada ise şüphe üzerine durdurulan iki araçta yaptığı aramada, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile 14 mermi ele geçirdi. Araçlardan birinde bulunan E.A., isimli şahsın ise aranması olduğu ve yanındaki O.Ş., ve S.K., ile birlikte gözaltına alındıkları belirtildi.
Polis ekipleri ayrıca Fatih Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde yaptığı uygulamada ise şüphe üzerine durdurulan iki araçta yaptığı aramada, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile 14 mermi ele geçirdi. Araçlardan birinde bulunan E.A., isimli şahsın ise aranması olduğu ve yanındaki O.Ş., ve S.K., ile birlikte gözaltına alındıkları belirtildi.
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