Polis halı sahada maçı durdurdu! 13 kişiye ceza kesti

Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağıyor. Mersin'de devriye gezen polisler, bölgelerinde bulunan bir halı sahanın saat 22.00’den sonra açık olduğunu ve futbol oynatıldığını tespit etti. Maçı durduran polislere herkese ayrı ayrı ceza kesti.



Halı saha işletmecisi S.K.’ye koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerine aykırılıktan dolayı 3 bin 150 lira, halı sahada futbol oynayan 13 kişiye de 900’er lira idari para cezası yazıldı.

