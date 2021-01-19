Polis giriş sınavı ne zaman? 27. dönem POMEM sınavı
Polis olacak binlerce aday 27. dönem POMEM sınav tarihlerini heyecanla bekliyor. Peki 27. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2021 polislik sınavları hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM 19.01.2021, 14:50
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POMEM sınavlarına katılma için son başvurular 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilmişti.
Polis adaylarının heyecanla beklediği polislik sınavları için geri sayım başladı.
27. Dönem POMEM sınavı kapsamında başarılı olan adaylar POMEM’e katılacak ve mezun olmalarının ardından EGM bünyesinde görev alacaklar.
Bu yıl 200'ü kadın, 6800'ü erkek olmak üzere toplam 8.000 polislik öğrencisi alınacak.
Polis Akademisi’ne katılarak EGM bünyesinde görev almak isteyenlerin gireceği 27. dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada POMEM sınavlarının 15 Şubat tarihinde yapılacağı duyuruldu.
POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü ile start alacak.
POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
Polis adayları yazılı sınav öncesi sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilirler.
“Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
Polis adaylarının heyecanla beklediği polislik sınavları için geri sayım başladı.
27. Dönem POMEM sınavı kapsamında başarılı olan adaylar POMEM’e katılacak ve mezun olmalarının ardından EGM bünyesinde görev alacaklar.
Bu yıl 200'ü kadın, 6800'ü erkek olmak üzere toplam 8.000 polislik öğrencisi alınacak.
Polis Akademisi’ne katılarak EGM bünyesinde görev almak isteyenlerin gireceği 27. dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada POMEM sınavlarının 15 Şubat tarihinde yapılacağı duyuruldu.
POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü ile start alacak.
POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
Polis adayları yazılı sınav öncesi sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilirler.
“Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
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