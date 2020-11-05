Polis aracına vurdu! Yaralılar var
Ankara'da meydana gelen kazasında 35 kişi yaralandı.
GÜNDEM 05.11.2020, 05:38
Ankara Kızılay kavşağında otomobille ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan taksi, polis aracına çarparak durabildi. Kazada, 2’si polis 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Müslüm C. idaresindeki otomobil ile Ümit D. yönetimindeki ticari taksi, Atatürk Bulvarı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağında çarpıştı.
Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, seyir halindeki polis aracına çarparak durabildi.
Kazada polis aracındaki 2 polis ile diğer iki araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Müslüm C. idaresindeki otomobil ile Ümit D. yönetimindeki ticari taksi, Atatürk Bulvarı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağında çarpıştı.
Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, seyir halindeki polis aracına çarparak durabildi.
Kazada polis aracındaki 2 polis ile diğer iki araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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