Podolski'den Arsenal'a sert Mesut Özil eleştirisi!

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi için verdiği oyuncu listesine alınmayarak Ocak ayına kadar kadro dışı bırakılmıştı. 32 yaşındaki Mesut Özil'in hem Arsenal hem de Almanya Milli Takımı'ndan eski takım arkadaşı olan Lukas Podolski ise bu kararı sert sözlerle eleştirdi.

Bild'e konuşan Antalyaspor'un yıldızı konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:



"Meselenin arka planını bilmiyorum. Ancak bir kulüpte altıncı veya yedinci yılına girmiş bir futbolcuyu kadro dışı bırakmak kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey yapamazsınız. Arka planda başka şeyler olup olmadığını bilmiyorum ama Mesut bazı yanlışlar yaptıysa dahi bunu hak etmedi.

Kendisi, sahada kalitesini göstermiş bir oyuncu. Meslektaşlarına ve kulübüne karşı hiçbir zaman negatif davranmadı. Bu, üzücü bir durum çünkü günün sonunda herkes kaybetti. Bence bu şekilde bitmemeliydi. Arsenal, bu kararıyla kulüp olarak olumlu bir görüntü vermedi."

