Poco M3 satışa sunulmadan Xiaomi fiyatını düşürdü

Son dönemde Poco markasını taşıyan model sayısı hayli arttı. Bilindiği üzere Poco da aynı Redmi gibi Xiaomi'nin yan markalarından biri ve fiyat performans odaklı bir marka.

Xiaomi Poco'yu bir süre önce Türkiye'ye kurumsal olarak getirmişti. 2020 yılı içerisinde ülkemizde 2 farklı Poco modeli satışa sunulmuş muhtemelen önümüzdeki günlerde de Poco M3 de raftaki yerini alacaktır.

Hali hazırda bazı ülkelerde yeni satışa çıkan Poco M3'ün fiyatı, çıktığı gün 129 dolara düştü. Normalde Xiaomi'nin bu model için duyurduğu etiket 149 dolardı.



Bu fiyat düşüşü muhtemelen ülkemizdeki fiyatını da etkileyecektir. Hali hazırda telefonun fiyatı olan 129 dolar, vergiler hariç 1000 TL gibi bir tutara denk geliyor. 1000 TL'lik bu telefon vergiler eklendiğinde 1800 TL gibi bir etiketle satışa sunulabilir ki bu da gayet makul bir fiyat etiketi demek.



Elbette yine de fiyat konusunda biraz daha beklememiz gerekecek. Çünkü şirketlerin fiyat politikaları ülkeden ülkeye çok fazla değişkenlik gösteriyor. Örneğin yurt dışında 99 euro olan bir telefon ülkemizde 2600 TL gibi komik bir fiyattan satışa çıkabiliyor.

Dolayısıyla Poco M3 için de 3000 TL'lik bir fiyat çekerlerse bizler için çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır.

