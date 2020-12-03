Reklam

Son Dakika

Poco M3 satışa sunulmadan Xiaomi fiyatını düşürdü

Kısa süre önce tanıtılan ve ülkemizde hala satışa sunulmayan Xiaomi Poco M3, dünya genelinde daha satışa çıkmadan fiyatı daha da düştü. İşte detaylar.

GÜNDEM 03.12.2020, 22:21
2
Poco M3 satışa sunulmadan Xiaomi fiyatını düşürdü
Son dönemde Poco markasını taşıyan model sayısı hayli arttı. Bilindiği üzere Poco da aynı Redmi gibi Xiaomi'nin yan markalarından biri ve fiyat performans odaklı bir marka.
Xiaomi Poco'yu bir süre önce Türkiye'ye kurumsal olarak getirmişti. 2020 yılı içerisinde ülkemizde 2 farklı Poco modeli satışa sunulmuş muhtemelen önümüzdeki günlerde de Poco M3 de raftaki yerini alacaktır.
Hali hazırda bazı ülkelerde yeni satışa çıkan Poco M3'ün fiyatı, çıktığı gün 129 dolara düştü. Normalde Xiaomi'nin bu model için duyurduğu etiket 149 dolardı.

Bu fiyat düşüşü muhtemelen ülkemizdeki fiyatını da etkileyecektir. Hali hazırda telefonun fiyatı olan 129 dolar, vergiler hariç 1000 TL gibi bir tutara denk geliyor. 1000 TL'lik bu telefon vergiler eklendiğinde 1800 TL gibi bir etiketle satışa sunulabilir ki bu da gayet makul bir fiyat etiketi demek.

Elbette yine de fiyat konusunda biraz daha beklememiz gerekecek. Çünkü şirketlerin fiyat politikaları ülkeden ülkeye çok fazla değişkenlik gösteriyor. Örneğin yurt dışında 99 euro olan bir telefon ülkemizde 2600 TL gibi komik bir fiyattan satışa çıkabiliyor.
Dolayısıyla Poco M3 için de 3000 TL'lik bir fiyat çekerlerse bizler için çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır. 
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7