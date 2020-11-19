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PlayStation 5, Türkiye fiyatı ne kadar? Satışa çıktı mı?
Oyun konsolu sevenlerin yeni gözdesi PlayStation 5, Türkiye'de satışa çıktı. Ülkemize gelişi 3 bin 857 lira olan oyunun vergilerle birlikte satış fiyatı dudak uçuklattı.
GÜNDEM 19.11.2020, 08:51
PlayStation hastalarının merakla beklediği, PlayStation 5 Türkiye'de satışa çıktı.
12 Kasım'da Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Japonya, Kanada ve Güney Kore'de satışa çıkan oyunun Türkiye satış fiyatı merak konusu oldu.
PlayStation Türkiye'nin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre ülkemize 3 bin 857 liradan giren PlayStation 5'in satış fiyatı 8 bin 299 TL olarak belirlendi.
Türkiye'ye girişi 499,99 dolar olan PlayStation 5'e eklenen vergiler şu şekilde;
Gümrük girişini 500$ kabul edersek kur 7,71₺ fiyat 3.857
-%50 gümrük vergisi 1.928₺
-%20 ÖTV 750₺-%18 KDV 1.147₺
-Toplam vergi 3.825
Mağazaya geliş fiyatı vergiler dahil: 7 bin 682
12 Kasım'da Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Japonya, Kanada ve Güney Kore'de satışa çıkan oyunun Türkiye satış fiyatı merak konusu oldu.
PlayStation Türkiye'nin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre ülkemize 3 bin 857 liradan giren PlayStation 5'in satış fiyatı 8 bin 299 TL olarak belirlendi.
Türkiye'ye girişi 499,99 dolar olan PlayStation 5'e eklenen vergiler şu şekilde;
Gümrük girişini 500$ kabul edersek kur 7,71₺ fiyat 3.857
-%50 gümrük vergisi 1.928₺
-%20 ÖTV 750₺-%18 KDV 1.147₺
-Toplam vergi 3.825
Mağazaya geliş fiyatı vergiler dahil: 7 bin 682
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