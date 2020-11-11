Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na Cevdet Yılmaz getirildi

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanı'na getirilmesinin ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz getirildi.

Elvan'dan boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı koltuğuna ise, yapılan gizli oylamada AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz seçildi.

AKP'deki görevinden ayrılan Yılmaz, komisyonun teknik bir komisyon olduğunu belirterek, başkan olarak komisyonun iyi işlemesi için çalışacaklarını söyledi.

Komisyon başkanı seçilmesi beklenen Yılmaz, AKP'deki görevinden ayrıldı.

