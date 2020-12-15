PKK'ya gece yarısı operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından ekipler, 7 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

