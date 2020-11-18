PKK'ya gece operasyonu! Gözaltına alınanlar var
İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler PKK'ya yönelik gece operasyonu gerçekleştirdi.
GÜNDEM 18.11.2020, 03:25
İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy’de terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy’de terör örgütü PKK'ya yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 8’i göz altına alınarak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy’de terör örgütü PKK'ya yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 8’i göz altına alınarak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
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