PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır dışı operasyonlara devam ediyor. PKK'ya darbe üstüne darbe indiren TSK, teröristlere göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklama yapıldı. MSB, Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere sızma ve saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

