PKK terör örgütüne gece operasyonu

İstanbul'da terörle mücadele ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik 15 ilçede 26 şüpheliye operasyon gerçekleştirildi.

Gece saatlerinde başlayan operasyonda PKK'lı teröristlerin evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik emniyet ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

Özellikle terör örgütünün şehrin birçok kalabalık noktasında hareketlilik oluşturmayı planladıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, cezaevinde terör örgütünün açlık grevlerini düzenledikleri belirlendi.

26 şüphelinin ailelerine maddi destek sağladığı belirlendi. Gece 1 sıralarında operasyonun başladığı belirtildi. Terör örgütü mensuplarının evlerinden çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

