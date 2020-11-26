PKK terör örgütüne gece operasyonu
İstanbul'da güvenlik güçleri 15 ilçede 26 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.
GÜNDEM 26.11.2020, 02:32
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İstanbul'da terörle mücadele ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik 15 ilçede 26 şüpheliye operasyon gerçekleştirildi.
Gece saatlerinde başlayan operasyonda PKK'lı teröristlerin evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik emniyet ekipleri operasyon gerçekleştirdi.
Özellikle terör örgütünün şehrin birçok kalabalık noktasında hareketlilik oluşturmayı planladıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, cezaevinde terör örgütünün açlık grevlerini düzenledikleri belirlendi.
26 şüphelinin ailelerine maddi destek sağladığı belirlendi. Gece 1 sıralarında operasyonun başladığı belirtildi. Terör örgütü mensuplarının evlerinden çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gece saatlerinde başlayan operasyonda PKK'lı teröristlerin evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik emniyet ekipleri operasyon gerçekleştirdi.
Özellikle terör örgütünün şehrin birçok kalabalık noktasında hareketlilik oluşturmayı planladıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, cezaevinde terör örgütünün açlık grevlerini düzenledikleri belirlendi.
26 şüphelinin ailelerine maddi destek sağladığı belirlendi. Gece 1 sıralarında operasyonun başladığı belirtildi. Terör örgütü mensuplarının evlerinden çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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